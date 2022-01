Bart Somers vernietigt systeem trajectcontrole Bonheiden

Afgelopen maanden was er veel te doen over het contract dat de gemeente Bonheiden had afgesloten met een private speler om de verkeersveiligheid te handhaven. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers besliste vandaag om het gemeenteraadsbesluit te vernietigen.

‘De beslissing was onwettig genomen en de voorwaarden in het contract gaan in tegen het algemeen belang. Samenwerken met privépartners moet kunnen, maar een lokaal bestuur moet te allen tijden kunnen beslissen om wegenwerken uit te voeren’, zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) over de vernietiging van het besluit. ‘Lokale besturen moeten autonoom kunnen beslissen om verkeersdrempels en snelheidsremmers te installeren. We zullen deze aandachtspunten duidelijk communiceren naar alle lokale besturen in Vlaanderen.’

• 3 vragen en antwoorden | Private trajectcontroles flirten met wettigheid

Meerdere Vlaamse gemeenten zijn van plan trajectcontroles op hun grondgebied uit te besteden aan ‘Trajectcontrole-as-a-Service’ (TaaS), een ­commerciële samenwerking tussen de Macq Mobility, ­Intouch en Trafiroad.

Vijf gemeenten stelden al contracten op met TaaS: Glabbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Haaltert, Bonheiden en Bilzen. Somers besliste vandaag om het gemeenteraadsbesluit in Bonheiden te vernietigen. Zowel Bonheiden als Haaltert waren aan het wachten op uitsluitsel vanwege Somers vooraleer door te zetten met het project.

Met de vernietiging maakt Somers duidelijk dat Vlaanderen de contracten tussen TaaS en de gemeenten als onwettig beschouwt. Dat lijkt het einde in te luiden van de samenwerkingen, tenzij de contracten drastisch herschreven worden.