Corona treft China hard: fabrieken sluiten, schepen staan in file

Nu omikron steeds meer Chinese steden tot strenge coronamaatregelen dwingt, raakt het productie­proces opnieuw zwaar verstoord.

De uitbraken in tal van steden dreigen de Chinese economie verder te vertragen. Automaker Toyota heeft al een productielocatie stilgelegd die het samen met de Chinese autofabrikant FAW runt. Andere bedrijven lijken dat voorbeeld te volgen.

Volkswagen, bijvoorbeeld, liet gisteren weten dat twee fabrieken die het samen met FAW Group exploi­teert, sinds maandag zijn gesloten. De maatregel heeft te maken met de uitbraak van het corona­virus in de stad Tianjin, zo’n 100 kilometer van Peking. Daar is het aantal besmettingen gisteren gestegen naar 41, meldt het persagentschap Reuters.

Volkswagen zag vorig jaar de verkoop in China – de belangrijkste markt voor de Duitse autogroep – met 14 procent zakken. De dalende verkoop is een gevolg van het tekort aan chips en bevoorradingsproblemen. Een euvel dat ook nu weer de kop opsteekt.

Door corona is ook de scheepvaart in Chinese havens weer flink ontregeld. Veel schepen kiezen ervoor koers te zetten naar Shanghai, de grootste containerhaven van de wereld, om aan corona­vertragingen in andere havens te ontkomen. Daardoor ontstaat ook daar een file van schepen. Truckers en medewerkers moeten getest­ worden voor ze er aan het werk mogen. In de nabije haven van Ningbo zijn verschillende vrachtdiensten daardoor vertraagd. Schepen worden ook omgeleid naar het zuidelijk gelegen Xiamen. De vaarschema’s lopen op dit moment ongeveer een week achter, meldt Bloomberg. Die vertraging zal op termijn doorsijpelen naar de Europese havens, die ook al overbelast zijn.