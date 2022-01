Hoe Boris Johnson wel vaker worstelt met excuses en lastige vragen

In het Britse Lagerhuis moest Boris Johnson woensdag zijn excuses aanbieden voor een lockdownfeestje. Maar zijn verdediging klonk zwak en hol, en dat is niet de eerste keer. In dit artikel blikken we terug op enkele momenten waarbij Johnson het moeilijk had met zijn excuses aanbieden of lastige vragen beantwoorden.

Augustus 2018: beschuldigd van islamofobie

In de zomer van 2018 vergelijkt Johnson, dan minister van Buitenlandse Zaken, vrouwen in een boerka met ‘brievenbussen en bankovervallers.’ Hij wordt al snel beschuldigd van islamofobie, en meerdere journalisten trekken naar zijn huis voor meer uitleg. Omdat het daar niet erg warm is, brengt hij hen een kopje thee. Een originele doch doorzichtige manier om lastige vragen te ontwijken.

September 2019: beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag

Een jaar later beschuldigt columniste Charlotte Edwardes hem van grensoverschrijdend gedrag. Johnson zou haar tijdens een lunch in 1999 betast hebben, hij was toen redacteur bij het tijdschrift ‘The Spectator’.

Op de vooravond van een belangrijk partijcongres over de Brexit veroorzaakt Edwardes’ column heel wat roering en ophef. Wanneer een Britse journaliste Johnson rechtstreeks confronteert met de beschuldigingen, fietst hij ongemakkelijk om de kwestie heen.

December 2019: Brexit, Brexit, Brexit

Eind 2019 lopen de discussies rond de Brexit hoog op. De Britse zender ITV wil premier Johnson enkele vragen stellen tijdens een bedrijfsbezoek, maar Johnson weigert om hen te woord te staan. Uiteindelijk trekt hij zich terug in een diepvriezer om een interview te vermijden.

Juli 2020: papa Johnson overtreedt coronaregels

Na een zware lockdown gaan in de zomer van 2020 de pubs weer open in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een interview met LBC wordt Johnson geconfronteerd met een ongeoorloofd reisje van zijn vader naar Griekenland. Ook hier weigert Johnson in te gaan op de heikele kwestie.

December 2021: lockdownfeestje in Downing Street 10

Een maand geleden wordt via ITV bevestigd dat Johnsons medewerkers eind 2020 een kerstfeestje hadden georganiseerd. Wanneer een video lekt, waarin zijn personeel grappen maakt over het feestje, kan Johnson niet anders dan zich verontschuldigen (zie hieronder vanaf 0.52).

Januari 2022: lockdownfeestje in Downing Street 10 (bis)

Amper enkele weken later komt ITV opnieuw naar buiten met nieuwe onthullingen over feestjes in Downing Street 10. Deze keer zou Johnson zelf ook aanwezig geweest zijn. De Britse premier moet het komen uitleggen in het Lagerhuis: ‘Tuin van Downing Street hoort bij kantoor.’