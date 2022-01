Marc Coucke en Bart Versluys trekken topchef Peter Goossens aan voor keuken hotel La Réserve in Knokke

Topchef Peter Goossens wordt verantwoordelijk voor het restaurant van het hotel La Réserve in Knokke.

Marc Coucke en diens vastgoedpartner Bart Versluys maakten in augustus bekend dat ze het hotel hadden gekocht. La Réserve moet het paradepaardje aan de kust worden, zei Coucke toen.

Nu hebben ze sterrenchef Peter Goossens aangetrokken voor de keuken. Vanaf de zomer van 2023 zal Goossens zijn tijd verdelen tussen zijn driesterrenrestaurant Hof van Cleve in Kruisem en La Réserve. Hij zal volledig verantwoordelijk worden voor het restaurant in Knokke. ‘Een van de beste chefs ter wereld zal deze iconische locatie naar het hoogste niveau tillen’, zegt Coucke.

Het restaurant zal ‘bekende gerechten uitgewerkt met veel respect voor lokale producenten’ brengen. ‘A touch of classic, met vernieuwing waar nodig’, klinkt het in het persbericht.

‘Ik wil een keuken creëren met gerechten die ik zelf graag dagelijks eet’, zegt Goossens. ‘Aangezien we dicht bij de zee zitten zal dit een belangrijke, maar niet de enige, bron van inspiratie zijn.’

Er zal ook ontbijt worden aangeboden aan zowel hotelgasten als bezoekers.

Coucke en Versluys willen zeven miljoen investeren in een upgrade van het hotel, dat zijn hoogdagen in de jaren 50 en 60 kende. Onder meer de lobby, de welness en het terras zullen vernieuwd worden. En ook het restaurant krijgt dus een make-over. De bedoeling van het luxehotel is niet alleen families aantrekken maar ook zakelijke klanten, door op congressen te mikken.