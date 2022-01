Gaat Euphoria te ver in tweede seizoen?

Deze week in Radar: seizoen 2 van tv-serie Euphoria en het nieuwe boek van provocateur Michel Houellebecq.





De struggles van jong zijn werden nog nooit zo goed in beeld gebracht als in het eerste seizoen van de HBO serie Euphoria. De serie toont hoe Generatie Z zich door het leven sleept. Rauw en geflipt. En met het geloof dat de wereld kapot is. En nu, is het tweede seizoen uit. Halen de makers hun zelf hoog gelegde lat? Mediaredactrice Valerie Droeven vertelt het je.

En dan, iemand die evenmin gelooft in een opgewekte wereld: de Franse schrijver Michel Houellebecq. De controversiële auteur heeft een nieuw boek uit, ‘Anéantir’ of ‘vernietigen’ is met 736 bladzijden zijn langste roman tot nu toe. Elke publicatie van hem is een ware gebeurtenis. Recensent Marijke Arijs interviewde hem al verschillende keren en kon zijn sterallures van dichtbij meemaken