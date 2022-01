Omikron beukt in op taboes bij vakbonden

Soepeler nachtwerk, flexi-jobs in alle ­sectoren en de inzet van arbeidsongeschikten: het wenslijstje van de werkgevers in de strijd tegen het coronavirus wordt niet ­gesmaakt door de vakbonden.

Het overlegplatform van werk­gevers en werknemers (G10) ­onderneemt vandaag een nieuwe ­poging om een consensus te vinden over noodmaatregelen om de bedrijven open te houden in geval van een hoge personeelsuitval door de pandemie. De werkgevers hadden via de regering al een ­wensenpakket overgemaakt. De regering speelde de bal door naar het sociaal overleg in de G10.

Het VBO vraagt onder meer ­de mogelijkheid om extra overuren te presteren, soepeler weekend- en nachtwerk, opheffing van de ­beperkingen voor contracten van bepaalde duur, inkorting van de rusttijden, tewerkstelling van asielzoekers, en de inzet van werknemers die thuis zitten door ­arbeidsongeschiktheid.

De detachering van werk­nemers staat ook op de verlanglijst. De werkgevers vragen ten slotte de inzet van meer uitzendkrachten, van meer jobstudenten, meer flexi-jobs. Bruggepensioneerden of mensen met tijdskrediet zou men op vrijwillige basis meer ­kunnen laten werken.

Van deeltijds naar voltijds

Veel van die wensen, zoals flexibel nachtwerk en flexi-jobs, liggen moeilijk bij de vakbonden. Onder het mom van tijdelijke maatregelen zouden feitelijke situaties kunnen ontstaan. ‘Hoelang is tijdelijk, met een pandemie waar niemand het einde van ziet en waarbij we nu in de vijfde golf zitten’, zei een ­vakbondssecretaris gisteren.

De strategie van de vakbonden is inzetten op maatregelen die ­extra capaciteit creëren zonder dat op principiële punten toegegeven wordt. Zo wil men in de eerste plaats werknemers die deeltijds werken, meer uren laten presteren. In de detailhandel werken veel werknemers deeltijds, daar bestaat een grote behoefte aan capaciteit om piekmomenten op te vangen.

De vakbonden zijn niet per definitie tegen de inzet van meer studenten, ‘maar het is nu examen­periode. Dat zal niet lukken.’ Een ander denkspoor is tijdelijk meer uitzendkrachten toelaten.