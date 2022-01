Aantal besmettingen blijft stijgen, maar iets minder snel

Tussen 4 en 10 januari zijn er dagelijks gemiddeld 23.642 nieuwe besmettingen geregistreerd. Het gaat om een stijging van 71 procent in vergelijking met de voorgaande periode, blijkt vrijdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Donderdag was er nog sprake van een stijging van 88 procent van de besmettingscijfers en woensdag ging het om een stijging van 96 procent.

Er werden per dag ongeveer 86.900 tests afgelegd, dat is toename van 27 procent op weekbasis. De positiviteitsratio bedraagt 28 procent.

In diezelfde periode vielen per dag gemiddeld 19 overlijdens te bertreuren. Dat is een daling met 18 procent.

Tussen 7 en 13 januari werden per dag gemiddeld 183 coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, een stijging met 7 procent. In de ziekenhuizen liggen momenteel 2.040 covid-patiënten (+9 procent), van wie 406 op intensieve zorg (-14 procent).

Het reproductiegetal bedraagt 1,04. Is dat cijfer boven 1, dan neemt de pandemie aan kracht toe.