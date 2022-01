Australië trekt visum Novak Djokovic opnieuw in

De beslissing van de minister van Immigratie, Alex Hawke, betekent dat Djokovic nu het land uitgewezen kan worden. Alleen nog via de rechter kan hij zijn Grand Slam spelen.

De Australische minister van Immigratie Alex Hawke heeft gebruikgemaakt van zijn persoonlijke bevoegdheid om het visum van Novak Djokovic in te trekken. ‘De reden is om de gezondheid en de goede orde te bewaren, op grond van het feit dat dit in het algemeen belang is. Bij het nemen van dit besluit heb ik zorgvuldig rekening gehouden met de informatie die mij is verstrekt door het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Australische grenswacht en de heer Djokovic’, stelt Hawke.

De 34-jarige Serviër kan de beslissing nog juridisch aanvechten. Zijn advocaten willen zo snel mogelijk een kort geding aanspannen. Maandag begint de Australian Open. De tijd dringt dus voor de Servische titelverdediger.

De nummer één van het mannentennis wou in Melbourne zijn 21 grandslamzege binnenhalen, wat hem recordhouder zou maken. Maar Djokovic, die niet gevaccineerd is, mocht Australië niet in. Bij aankomst in Melbourne werd vastgesteld dat zijn werk­visum een medische uitzondering niet toelaat. Het visum van Djokovic werd daarom op 6 januari voor het eerst ingetrokken.

Hij werd vastgehouden, bracht uren door bij de immigratiecontrole op de luchthaven en verbleef vervolgens dagenlang in een immigratiehotel. De tennisspeler ging in beroep tegen de uitwijzing en kreeg van een rechter gelijk op 10 januari. De federale rechter oordeelde dat de tennisser te laat was ingelicht over de beslissing dat zijn visum zou worden ingetrokken.

Dat maakte dat hij alvast kon beginnen te trainen. De lotingen van het toernooi werden initieel nog uitgesteld, maar ondanks de onzekerheid hadden de organisatoren van de Australian Open Djokovic toch op de lijst gezet. Hij zou in de eerste ronde zijn landgenoot Miomir Kecmanovic (ATP 78) treffen.

Valse verklaringen

Djokovic ging eerder in op beschuldigingen dat hij een valse verklaring had afgelegd op zijn reisformulier - waarin stond dat hij in de 14 dagen voor zijn aankomst in Australië niet had gereisd, terwijl hij in feite wel in Spanje was geweest.

Hij zei dat de fout was gemaakt door zijn manager en zei dat het ‘niet opzettelijk was’. Hij gaf ook toe een journalist te hebben ontmoet en een fotoshoot te hebben gehad nadat hij positief was getest op covid-19.

De Servische nummer 1 won het grandslamtoernooi in Melbourne al negen keer.