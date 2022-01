Ford voor het eerst meer dan 100 miljard waard

Is dit het begin van de weder­opstanding van de klassieke autobouwer? De marktwaarde van Ford doorbrak donderdag voor het eerst de symbolische drempel van 100 miljard dollar.

Daarmee is de Amerikaanse auto­constructeur meer waard dan zijn eeuwenoude rivaal General Motors (88,6 miljard dollar) en de elektrische start-up Rivian (77,8 miljard dollar), die onlangs nog met veel tamtam naar de beurs van New York trok (DS 6 november).

De reden voor de sterke koersstijging (het aandeel van Ford verdubbelde vorig jaar in waarde), is het toenemende geloof van investeerders in de elektrificatie van het wagenpark van Ford.

De ceo van Ford, Jim Farley, denkt dat het grote publiek liever een elektrische auto van een bekend merk koopt en wil daarom 30 miljard dollar investeren in nieuwe elektrische modellen tegen 2030.

Farley voegt de daad bij het woord. Zo liet hij recent weten de productie van de elektronische versie van zijn immens populaire F-150 ‘pick-uptruck’ te verdubbelen tot 150.000 voertuigen. Sinds het elektrische model op de markt kwam, stond de telefoon bij Ford roodgloeiend, meldt Reuters. De vraag was zo groot dat Ford recent zelfs reservaties moest weigeren.

Toch blijft de achterstand op marktleider Tesla immens. Het bedrijf van Elon Musk heeft een marktkapitalisatie van ruim 1.000 miljard. Tien keer meer dus