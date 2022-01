Kim De Gelder twee jaar na internering overgebracht naar psychiatrie

Twee jaar nadat beslist werd om Kim De Gelder - de dader van het drama in kinderdagverblijf Fabeltjesland - te interneren, is hij woensdag van de gevangenis overgebracht naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. Dat bevestigt zijn advocaat Jaak Haentjens.

Kim De Gelder ging volgens zijn advocaat na zijn veroordeling tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen in het Dendermondse kinderdagverblijf Fabeltjesland heel erg achteruit en verhuisde doorheen de jaren meerdere keren van gevangenis. Advocaat Jaak Haentjens is altijd van mening geweest dat zijn cliënt geestesziek is en geïnterneerd moest worden. De kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) is hem daar in oktober 2019 ook effectief in gevolgd nadat zowel de gevangenis van Oudenaarde als het Oost-Vlaamse parket oordeelden dat een internering beter zou zijn voor De Gelder.

Na de beslissing om hem daadwerkelijk te interneren, werd De Gelder overgebracht naar de gevangenis van Merksplas waar hij op een afdeling voor geïnterneerden kwam. Meer dan een jaar geleden werd dan beslist dat hij zou moeten verhuizen naar een Forensisch Psychiatrisch Centrum, omdat hij daar het best behandeld kan worden voor zijn psychiatrische problemen. Hij kwam uiteindelijk op een wachtlijst terecht en kreeg afgelopen woensdag pas groen licht om naar het FPC in Antwerpen te verhuizen.

Als in de toekomst blijkt dat de geestestoestand van De Gelder voldoende gestabiliseerd is - of als blijkt dat hij genezen is - moet hij terug naar de gevangenis om zijn straf tot levenslang uit te zitten. Advocaat Jaak Haentjens bevestigt de verhuis van zijn cliënt, maar geeft op diens vraag geen extra commentaar.