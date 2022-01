Onderzoekscommissie bestorming Capitool dagvaardt vier socialemediabedrijven om te getuigen

De parlementaire commissie in de Verenigde Staten die de aanval op het Capitool onderzoekt, heeft donderdag aangekondigd vier socialemediabedrijven op te roepen om te getuigen. Alphabet (groep van Youtube), Meta (die van Facebook), Reddit en Twitter kregen een dagvaarding in de bus.

De commissie, die als taak heeft om de verantwoordelijkheid van Donald Trump en zijn entourage bij de aanval op het Capitool door zijn aanhangers vast te stellen, zei dat de dagvaardingen werden uitgestuurd na onvoldoende reactie van de vier groepen op eerdere verzoeken om medewerking.

Twee belangrijke vragen voor de onderzoekers zijn hoe de verspreiding van valse informatie heeft bijgedragen tot de aanval en welke maatregelen sociale netwerken kunnen nemen om te voorkomen dat hun platform een broeihaard voor radicalisering zou worden.

Twitter, voor hij van het platform gegooid werd het favoriete sociale netwerk van Trump, is voor de commissie van belang vanwege de communicatie tussen gebruikers ‘over de planning en de uitvoering van de aanval op het Capitool’ die op het platform zou hebben plaatsgevonden. Volgens de onderzoekers was Twitter al voor 6 januari gewaarschuwd voor het gevaar van geweld.

Youtube zal uitleg moeten verschaffen over de video’s die demonstranten tijdens de bestorming hebben gelivestreamd op het platform.

De commissie wil haar bevindingen bekendmaken voor de tussentijdse verkiezingen in de VS in november 2022. Als de Democraten bij de verkiezingen de controle over het Huis verliezen, loopt de commissie namelijk het risico ontbonden te worden door de Republikeinen.