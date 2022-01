Hoe komt het dat niet alle mensen evenveel calorieën verbranden tijdens een wandeling?

‘Mijn man en ik stappen geregeld vijftien à twintig kilometer per dag’, mailt Suzanna Vermassen. ‘We registreren onze stappen en calorieverbruik via een app waarin we vooraf wat gegevens moeten invullen: ­geslacht, lengte, gewicht, stapgrootte. We leggen hetzelfde parcours af in dezelfde tijd. Toch heeft mijn man telkens een veel hoger calorieverbruik (zo’n 1.200 kcal) dan ik (ongeveer 780 kcal). Dat is frustrerend. Ik doe evenveel moeite (of meer) en toch ben ik veel minder calorieën kwijt. Hoe is dat mogelijk?’