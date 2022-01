Britse veiligheidsdienst waarschuwt parlementsleden voor Chinese infiltrant

De Britse veiligheidsdienst MI5 heeft een waarschuwing uitgestuurd naar het Britse parlement. De Chinese advocate Christine Ching Kui Lee zou invloed afkopen in het voordeel van China. Het gaat om meer dan een half miljoen pond aan donaties aan de Labourpartij, maar de vrouw had banden over het hele politieke spectrum.

De veiligheidsdiensten maken zich ongerust over Chinese inmenging in de Britse politiek, schrijven The Guardian en BBC News. De Britse veiligheidsdienst MI5, belast met binnenlandse veiligheid, waarschuwt de parlementsleden voor Christine Ching Kui Lee. Volgens de ‘interference alert’ zou de Chinese advocate ‘zich bewust hebben beziggehouden met politieke inmenging namens de Chinese communistische partij’. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om spionage, maar wel om beïnvloeding namens China.

De waarschuwing is vooral gênant voor de Labourpartij. De linkerzijde van het Britse politieke spectrum kreeg meer dan 600.000 pond aan donaties van Lee. Van dat bedrag ging 584.177 naar parlementslid Barry Gardiner (Labour). Hij had ook de zoon van Christine Lee in dienst genomen als parlementair medewerker. Na de waarschuwing nam die uit eigen beweging ontslag. Gardiner zei ook dat hij de giften altijd volgens het boekje had aangegeven. Hij beweert dat de veiligheidsdiensten hem hebben gegarandeerd dat de verdachte giften niet die aan zijn adres zijn.

Volgens de memo mengt de communistische partij zich ‘heimelijk’ in de politiek door ‘contacten te leggen over het gehele politieke spectrum’. Lee werd ook gezien op foto’s met de voormalige conservatieve premier Cameron. Zijn opvolgster Theresa May, eveneens uit de conservatieve partij, feliciteerde Lee zelfs voor haar inzet voor de inclusie van Chinezen in de Britse samenleving. Het leverde de advocate een ‘Point of light’-award op.

Zeldzame waarschuwing

De 58-jarige Christine Lee runt het advocatenkantoor Christine Lee & Co Solicitors met kantoren in Birmingham en Londen. Wie vanuit China handel wil drijven in het Verenigd Koninkrijk of vastgoed wil kopen, kan bij hen terecht. Het kantoor klopt zich op de borst ‘echt Brits-Chinees’ te zijn en de culturele verschillen te overbruggen. Daarnaast richtte ze een non-profitorganisatie op om samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en China te bevorderen. Volgens The Guardian verhuisde ze als kind vanuit Hongkong naar Noord-Ierland en is ze het in het bezit van de Britse nationaliteit.

Het gebeurt maar zelden dat de MI5 een degelijke waarschuwing uitstuurt. Voor China is het een primeur. Enkel de Russen gingen hen voor. Volgens BBC News is het moeilijk om sancties te treffen tegen deze vorm van buitenlandse inmenging. Een publieke waarschuwing is dan de efficiëntste manier om de zaken scherp te stellen. Vorig jaar gaf MI6, de buitenlandse veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk, te kennen dat de dreiging van China voor hen topprioriteit is geworden.