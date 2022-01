Brits koningshuis trekt militaire titels prins Andrew in

De Britse koningin Elizabeth heeft prins Andrew opgedragen om zijn militaire titels terug te geven. Hooggeplaatste veteranen hadden daar om gevraagd in een open brief. Ze vonden prins Andrews positie onhoudbaar nu er een rechtszaak dreigt voor mogelijk seksueel misbruik. De prins gaat zijn proces als burger tegemoet, laat het paleis ook weten.

Prins Andrew legde in 2019 zijn publieke functies al neer. Maar officieel had hij nog een lange lijst aan militaire titels achter zijn naam staan. Zo was hij onder meer honorary air commodore van de luchtmacht van Lossiemouth, colonel-in-chief van het Koninklijke Ierse regiment, colonel-in-chief of the Small Arms School Corps, commodore-in-chief of the Fleet Air Arm, royal colonel of the Royal Highland Fusiliers, deputy colonel-in-chief of the Royal Lancers (Queen Elizabeths’ Own) en royal colonel van het Koninkelijke Schotse regiment.

‘Het is ondenkbaar dat iemand anders in zijn positie zijn post zou kunnen behouden’, schreven meer dan 150 veteranen in een open brief aan de Queen. ‘We begrijpen dat hij uw zoon is, maar we schrijven u in uw hoedanigheid als staatshoofd en als opperbevelhebber van het leger.’ Ze wijzen er fijntjes op dat de Queen al ruim elf jaar de tijd had om stappen te ondernemen vanwege prins Andrews ‘ongepaste vriendschap met Jeffrey Epstein’. De veteranen dringen erop aan dat prins Andrew gestript wordt van zijn militaire titels en, ‘mocht het nodig blijken, dat hij oneerbaar ontslagen wordt’.

Het Britse paleis deed de brief aanvankelijk af met ‘geen commentaar’, maar enkele uren later ondernam de koningin toch stappen. In een officiële mededeling laat het paleis weten dat de koningin ‘haar goedkeuring heeft gegeven voor de teruggave van de militaire titels van de Hertog van York.’

Bovendien gaat de prins zijn proces tegemoet als burger, meldt het paleis. De prins mag ook geen gebruik meer maken van zijn titel als ‘Zijne Koninkelijke Hoogheid’ (His Royal Highness).

A statement from Buckingham Palace regarding The Duke of York: pic.twitter.com/OCeSqzCP38 — The Royal Family (@RoyalFamily) January 13, 2022

De Britse prins Andrew, naar verluidt Elizabeths ‘favoriete zoon’, wordt ervan beschuldigd seks te hebben gehad met de toen minderjarige Virginia Giuffre. Giuffre zat naar eigen zeggen gevangen in het web van miljardair Jeffrey Epstein en zijn handlanger Ghislaine Maxwell. Die laatste werd schuldig bevonden voor haar aandeel in het misbruik dat onder Epstein plaatsvond. Guiffre maakte geen deel uit van die rechtszaak, maar het sterkt haar wel in haar strijd om haar gelijk te halen. Eerder deze week besliste de rechtbank om haar aanklacht niet te seponeren.

Wat nu? In het dispuut tussen prins Andrew en Guiffre kan het nog drie kanten uit: een minnelijke schikking, Andrew negeert de rechtszaak of de hij neemt de verdediging op. Vooral een van die twee laatste opties lijken realistisch. Van de eerste optie, een minnelijke schikking, moet Giuffre niets weten. Bovendien legde de rechter een eerdere minnelijke schikking al naast zich neer, waardoor een rechtszaak mogelijk werd. Als het dus tot een rechtszaak komt, kan de prins die negeren. Dat is een mogelijkheid in het Amerikaanse rechtssysteem. Wanneer hij dat zou doen, is dat in het voordeel van Giuffre. Zijn afwezigheid kan dan gezien worden als een schuldbekentenis. In een laatste optie gaat prins Andrew in de verdediging. Dan probeert hij zelf te bewijzen dat er geen vuiltje aan de lucht is, maar dat riskeert ook gênant te worden voor de prins. Of hij dan effectief in de rechtszaal zou verschijnen, maakten zijn advocaten nog niet duidelijk.(dvf)