Nederlandstalige editie ‘Wilfried’ houdt er al na vier nummers mee op

Na een dik jaar en vier nummers wordt er een punt gezet achter de Nederlandstalige editie van het kwartaalblad Wilfried. De coöperatie achter het magazine, die behalve de Franstalige Wilfried ook het sporttijdschrift Eddy uitgeeft, verkeert in slechte financiële papieren. Enkel het Franstalige Wilfried zal voort blijven bestaan.

De coöperatie achter het Franstalige Wilfried zit financieel in slechte papieren. Om het voortbestaan van hun vlaggenschip te garanderen zou er volgens de Franstalige kranten 170.000 euro nodig zijn. Het is wel al zeker dat de coöperanten de stekker trekken uit de Nederlandstalige editie van Wilfried. Het blad bracht ‘slow journalism’ met een blik op het hele land.

In een mail naar de medewerkers van het blad schreef hij dat het gebrek aan middelen al langer speelde. Het was elk nummer weer ‘toveren’, zoals Verbeken het omschrijft. ‘We konden altijd goed verbergen hoe extreem laag ons werkbudget was, een kleine fractie van de middelen die andere bladen ter beschikking hebben’, schrijft hij.

Van rancune tegenover de Wilfried-oprichters is echter geen sprake, beklemtoont Verbeken. ‘Er zijn keuzes gemaakt, zoals dat heet’, zegt hij. Wel vindt hij het ‘doodjammer’ dat het blad ophoudt. ‘Met iets meer tijd was het ons wellicht wel gelukt om break-even te draaien.’