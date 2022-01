Persoonlijk record voor Loena Hendrickx in korte kür op EK kunstschaatsen

Loena Hendrickx (22) heeft zichzelf donderdag overtroffen op het EK kunstschaatsen in de Estste hoofdstad Tallinn. Onze landgenote schaatste in haar korte kür 76,25 punten bij elkaar, een persoonlijk record. Daarmee staat ze voorlopig op een onverhoopte tweede plaats, na de ongenaakbare Russische Kamila Valieva.

‘Ik ben uitgerust en heb veel zelfvertrouwen. Ik voel me meer en meer klaar voor de Olympische Spelen.’ Loena Hendrickx vertelde het afgelopen dinsdag aan de telefoon en zette donderdag haar woorden om in daden met een knalprestatie op de korte kür van het EK kunstschaatsen. Op een ingetogen versie van Caruso schaatste de Kempische bijzonder stijlvol en quasi foutloos de choreografie waarmee ze enkele maanden geleden op de GP van Turijn de basis had gelegd voor een bronzen medaille.

Loena Hendrickx. Foto: afp

Toen kreeg ze 73,52 punten van de jury, donderdag in Tallinn beloonde die haar met 76,25. Toen Hendrickx haar score te lezen kreeg, haar hoogste puntenaantal ooit op de korte kür, barstte ze in tranen uit en greep ze haar broer Jorik en haar choreograaf Adam Solya stevig beet. Met die score staat ze onverhoopt op een tweede plaats. Met een punt voorsprong op de Russische Alexandra Trusova, de nummer drie van het vorige WK. Hendrickx telt al zeven punten voorsprong op de Russische wereldkampioene Anna Shcherbakova, die ten val kwam. Vooraf vertelde onze landgenote dat het schier onmogelijk was om op het EK op het podium te staan omdat de Russische meisjes hors categorie waren. Een stunt lijkt nu in ieder geval minder onwaarschijnlijk.

Russisch wonderkind

Hendrickx mocht donderdagnamiddag als laatste van alle 36 deelneemsters het ijs op. Vlak na de perfecte korte kür van het Russische wonderkind Kamila Valieva. De amper vijftienjarige Valieva schaatste dit seizoen alle wereldrecords aan diggelen en stak ook donderdag met kop en schouders boven de rest uit. Ze behaalde 90,45 punten, haar hoogste score ooit. Zonder ongelukken kroont ze zich dit weekend tot Europees kampioene en wordt ze over enkele weken ook olympisch kampioene in Peking.

Kamila Valieva, een wonderkind van vijftien. Foto: epa-efe

Zaterdag schaatst Hendrickx de vrije kür, waar dubbel zo veel punten te verdienen vallen. Daarna worden alle punten opgeteld en kennen we het eindresultaat. Vier jaar geleden werd ze op haar laatste EK vijfde. Ook op het vorige WK in maart van vorig jaar eindigde ze als vijfde.