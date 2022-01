Forum voor Democratie gaat voor ‘wokevrije scholen’ in eigen ‘zuil’

De wokevrije scholen, op conservatieve leest geschoeid, moeten een onderdeel vormen van een eigen zuil: Forumland. De eerste scholen zouden in augustus moeten openen.

‘Klassiek onderwijs in de geest van de levensbeschouwelijke visie en kernwaarden van het Renaissance Instituut’, zo luidt de doelstelling van de Stichting De Tocqueville. Die stichting is eind vorig jaar opgericht door prominente leden van de Nederlandse partij Forum voor Democratie (FvD). Het doel van de stichting is om een eigen basisonderwijs in Nederland op te richten. Het Renaissance Instituut, dat de kernwaarden moet bewaken, is de denktank van FvD. ‘Wij willen graag scholen oprichten van ouderwets goede kwaliteit, conservatief, niet zo woke’, licht een lid van die denktank toe in NRC. Hij hoort liever niet dat het gaat om ‘Forumscholen’ en hoopt dat hun ideeën ook buiten de partij op bijval kunnen rekenen.

De eerste school van die soort zou moeten openen in augustus. Al is succes nog niet meteen binnen handbereik. Wie in Nederland een nieuwe school wil stichten op basis van levensbeschouwing, kan dat alleen op enkele voorwaarden. Kinderen die er school lopen, moeten worden getoetst aan bepaalde landelijk vastgelegde normen. De levensbeschouwing van de school moet ook ‘in de zin van de wet’ zijn. Ten slotte moeten voldoende ouders geïnteresseerd zijn om hun kind naar zo’n school te sturen.

Forumland

De scholen passen binnen de plannen van FvD-topman Thierry Baudet om een eigen ‘zuil’ op te richten: ‘Forumland’. Volgens Baudet is het een plaats waar mensen gelukkig zijn, met een eigen cryptomunt betalen en zelfs eigen datingapps gebruiken. Al is het nog de vraag of het niet gaat over een andere wereld in plaats van een andere zuil. Volgens de Nederlandse verzuilingsexpert Arend Lijphart kan Forumland moeilijk vergeleken worden met de klassieke zuilen. ‘Ze verhouden zich anders tegenover de democratie’, legt Lijphart uit in NRC.

Sinds de coronacrisis ontpopte Baudet zich als criticus voor het coronabeleid en bood hij onder meer het platform aan antivaxers en corona-ontkenners, onder wie Willem Engel. Hij roept op om ‘tribunalen’ te organiseren voor de mensen die het Nederlandse coronabeleid helpen uitstippelen. Onlangs werd nog een Forumaanhanger opgepakt aan het huis van de Nederlandse minister Sigrid Kaag. Hij intimideerde haar door aan te bellen met een brandende fakkel in de hand.