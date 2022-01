Leko sleept zijn vroegere makelaar Veljkovic voor de rechter: ‘Ik ben geen sjoemelende trainer’

Ivan Leko (43) sleept makelaar Dejan Veljkovic (51) voor de Antwerpse rechtbank nadat hij in zijn boek, in deze krant én in de uitzending van duidingsprogramma Pano zware beschuldigingen uitte. Beschuldigingen over zwartgeldstromen en geld opstrijken als trainer bij transfers van spelers. Leko spreekt van onherroepelijke reputatieschade. ‘Ik ben geen sjoemelende trainer.’

Ivan Leko is boos, en dat draait niet om het verlies van de Chinese FA Cup vorige week als trainer van Shanghai Port FC. De Kroaat is in zijn eer gekrenkt door de publieke uitlatingen van de Servische makelaar Dejan Veljkovic. De twee, vertelde Veljkovic in een interview met De Standaard afgelopen maand, waren naar eigen zeggen jarenlang goede vrienden. Veljkovic fungeerde een tijd als makelaar en lanceerde Leko als trainer bij OH Leuven.

Ivan Leko trekt ten strijde tegen Veljkovic. Foto: dba

De Kroatische trainer trok daarop naar Sint-Truiden, via zijn nieuwe makelaar Dragan Siljanoski. Nadien ging het richting Club Brugge waar hij – dixit de eerste spijtoptant van het Belgische gerecht – als trainer stiekem geld pakte bij vier transfers: bij die van Mats Rits, Karlo Letica en Ivan Tomecak, en eerder zou Leko ook geld opgestreken hebben op de transfer van Steven De Petter.

‘Leko is Veljkovic niet’

Een groot deel van de afgesproken bedragen – ‘300.000 euro in totaal’ – werd nooit uitbetaald omdat in oktober 2018 Operatie Propere Handen losbarstte. Zware beschuldigingen aan het adres van de Kroaat. Toen Leko in oktober 2018 na een nacht in de cel vrij kwam, sprak zijn advocaat Walter Van Steenbrugge duidelijke taal: ‘Leko is Veljkovic niet.’

‘Sinds de affaire hebben wij geen contact meer’, reageerde Veljkovic drie jaar later. ‘Dat hij mij via zijn advocaat zo openlijk heeft beschuldigd en zelf het licht van de zon ontkent, zal ik nooit begrijpen.’

Hij noemde Leko ook een verrader en haalde in het VRT-programma Pano hard uit naar zijn vriend van destijds. Net als in zijn boek De biecht van Dejan Veljkovic. Leko, intussen aan zijn zevende club als trainer toe, werd in de uitzending neergezet als een trainer die zich stiekem extra in het zwart liet betalen en geld cashte bij verschillende spelers die hij opstelde. Ook het federaal parket heeft hier volgens onze informatie grondige aanwijzingen voor.

Dejan Veljkovic tijdens een gesprek met onze krant midden december 2021.

‘Leugens’

‘Manifeste leugens’, klinkt het bij Leko. Hij gaf zijn advocaat Walter Van Steenbrugge vanuit Shanghai de opdracht om de publieke schandpaal door Veljkovic te stoppen. Donderdag kreeg de Servische makelaar een dagvaarding in de bus. Leko sleept Veljkovic voor de burgerlijke rechtbank in Antwerpen. Hij spreekt daarin bij monde van zijn advocaat van onherstelbare reputatieschade en hekelt de schending van het vermoeden van onschuld. ‘Zijn reputatie als coach is heel belangrijk, nu dit zijn marktwaarde en zijn salaris beïnvloedt.’

Aura

Leko pikt het niet dat Veljkovic zich door zijn statuut van spijtoptant een soort aura van credibiliteit heeft aangemeten .Van Steenbrugge benadrukt in de dagvaarding dat het memorandum, zeg maar de deal tussen de Servische malafide makelaar en het federaal parket, zonder tegenspraak werd goedgekeurd door de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (arrest van 25 november 2021).

Leko, maar ook alle andere mensen uit het Belgisch voetbal die de spijtoptant aan de galg sprak, waren niet op die rechtbankzitting aanwezig. Leko hekelt het feit dat zijn gewezen vriend koketteert met zijn speciaal statuut.

Leko schakelde zijn advocaat Walter Van Steenbrugge in om de dagvaarding op te stellen. Hij geeft voorlopig geen commentaar. Foto: belga

Volgende stap: de rechtbank

Leko benadrukt dat hij geen sjoemelende trainer is, houdt vol dat Veljkovic uit zijn nek kletst en zegt ernstig in zijn eer en waardigheid te zijn geschonden. Gevolg: een lastercampagne en onherstelbare reputatieschade, klinkt het. Hij spreekt van laakbare en strafbare feiten.

Veljkovic zal dus voor de rechter moeten verschijnen. Meteen na de uitzending van Panowerd hij immers door Leko al in gebreke gesteld. Er kwam geen voorstel van zijn kant om de schade onmiddellijk te vergoeden. Leko voegt nu de daad bij het woord. Volgende stap is nu de burgerlijke rechter. Veljkovic zal er te horen krijgen welke schadevergoeding zijn vroegere poulain tegen hem zal eisen.