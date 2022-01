De CES-beurs in Las Vegas, zowat de belangrijkste technologiebeurs ter wereld, toonde ons een heel gamma nieuwe beeldschermen: groter, mooier, helderder en zelfs opvouwbaar. Voorts luisteren we in deze aflevering naar een maan van Jupiter, leren we dat honden meertalig zijn en hoe onze vingerafdrukken ontstaan.