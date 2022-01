Omikron veegt laatste restjes groen van Europese coronakaart

De omikronvariant van het coronavirus is in Europa aan een steile opmars bezig, en dat laat zich ook zien op de wekelijkse coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Bijna het hele continent kleurt nu donkerrood.

Het ECDC publiceert elke donderdag een landkaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen met covid-19 en het aantal positieve coronatesten van de voorbije veertien dagen. De kleuren variëren van groen tot geel, rood en donkerrood, afhankelijk van de ernst van de epidemiologische situatie.

Was Roemenië een tijdlang een ‘lichtpunt’ met de kleuren groen en geel - op de hoofdstad Boekarest na - dan is dat nu verleden tijd. Het land kleurt rood, met ook nog grote delen van Polen en het oosten van Hongarije. De rest van Europa is donkerrood.

Een land of regio krijgt de rode kleur als het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners in twee weken tijd boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio. De donkerrode kleur betekent dat er op twee weken meer dan 500 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners zijn.

België ziet al sinds 4 november volledig donkerrood op de ECDC-kaart. Volgens de laatste cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano komt ons land uit op een incidentie over de laatste 14 dagen van 2.064.