Hoe Virginia Giuffre de juridische strijd met prins Andrew aanbond

Viriginia Giuffre beschuldigt de Britse prins Andrew van seksueel misbruik en is goed op weg om de zaak ook voor de rechter te krijgen. Als 17-jarige zou ze geronseld zijn om seks te hebben met bekende figuren.

Giuffre (38) zegt dat ze als 17-jarige geronseld werd om geregeld seks te hebben met machtige figuren, waaronder prins Andrew (61). Hij zou ze drie keer hebben misbruikt in het jaar 2001. Het misbruik zou onder meer hebben plaatsgevonden in het huis van de inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein. Zijn partner, Ghislaine Maxwell, fungeerde destijds als ‘fixer’ om seksslavinnen te zoeken voor machtige mannen. Voor die feiten werd Maxwell recent schuldig bevonden. Ook Giuffre zelf gaf eerder al toe dat ze toen meehielp om mee jonge meisjes te ronselen. Ze laat weten dat ze daar nu veel spijt van heeft. Een voormalige vriendin van haar vertelde onlangs in een interview dat ze na de afspraakjes met de prins ‘stoere berichtjes’ stuurde naar haar. Prins Andrew heeft alle aantijgingen altijd ontkend.

Een oude foto van Prins Andrew met Virginia Giuffre (toen heette ze nog Virginia Roberts) Foto: AFP

500.000 dollar zwijggeld

In 2009 ondertekende Giuffre een vertrouwelijk document met Epstein. Daarin stond dat ze in ruil voor 500.000 dollar nooit iemand voor de rechter zou dagen. Hoewel prins Andrews naam er niet letterlijk in terug te vinden was, gebruikten zijn advocaten het wel als stok achter de deur om niet voor de rechter te komen. Giuffre zegt dat ze sinds 2009 met emotionele problemen kampt ten gevolge van het misbruik. Klachten die ze pas ontwikkelde na de ondertekening van dat vertrouwelijk document. Ze grijpt die klachten daarom aan om de zaak alsnog voor de rechter te krijgen. De eerste formele klachten van Giuffre tegen de royal dateren van 2015.

Toch wisten de prins en zijn juridische omkadering de zaak tot dusver buiten de rechtbank te houden. David Boies, de advocaat van Giuffre noemde technieken daarvoor ‘schandelijk’. Hij vatte ze samen als: ‘Alles ontkennen, Giuffre beschuldigen en haar credibiliteit in vraag stellen’. Boies is benieuwd hoe die techniek onder ede zal werken. Onlangs keerde het geluk voor de prins. Een rechter verklaarde de zaak ontvankelijk.

Momenteel wijst alles er daarom op dat de zaak voor de rechter zal komen. Guiffre en Boies verzamelen momenteel bewijsmateriaal om de zaak te bepleiten.

In het dispuut tussen prins Andrew en Guiffre kan het nog drie kanten uit: een minnelijke schikking, Andrew negeert de rechtszaak of de hij neemt de verdediging op. Vooral een van die twee laatste opties lijken realistisch. Van de eerste optie, een minnelijke schikking, moet Giuffre niets weten. Bovendien legde de rechter een eerdere minnelijke schikking al naast zich neer, waardoor een rechtszaak mogelijk werd. Als het dus tot een rechtszaak komt, kan de prins die negeren. Dat is een mogelijkheid in het Amerikaanse rechtssysteem. Wanneer hij dat zou doen, is dat in het voordeel van Giuffre. Zijn afwezigheid kan dan gezien worden als een schuldbekentenis. In een laatste optie gaat prins Andrew in de verdediging. Dan probeert hij zelf te bewijzen dat er geen vuiltje aan de lucht is, maar dat riskeert ook gênant te worden voor de prins. Of hij dan effectief in de rechtszaal zou verschijnen, maakten zijn advocaten nog niet duidelijk.