Protest tegen ‘puinhoop’ coronabeleid legt groot deel Franse scholen plat

De Franse onderwijsvakbonden voeren donderdag massaal actie uit onvrede met het coronabeleid. Het gaat om de grootste actie in het onderwijs sinds de pensioenhervormingen in 2003. Minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer is door de snel wijzigende regels en zijn ‘minachtende’ houding kop van Jut.

Volgens de belangrijkste vakbond voor het basisonderwijs, SNUipp, staakt driekwart van de leerkrachten lager onderwijs, waardoor een op de twee basisscholen gesloten blijft. Het Franse ministerie van Onderwijs schat dat zowat 38,5 procent van personeel niet is komen werken.

In het middelbaar staakt volgens het ministerie iets minder dan een op de vier leerkrachten (23,7 procent). De grootste vakbond Snes-FU heeft het over 62 procent. Het is niet duidelijk op hoeveel scholen donderdag geen les wordt gegeven.

In Parijs worden duizenden betogers verwacht. Maar ook in steden als Rennes, Marseille en Clermont-Ferrand kwamen al duizenden mensen op straat. Ook groepen leerlingen sloten zich aan bij het protest.

De vakbonden hekelen de ‘onbeschrijflijke puinhoop’ die de vijfde coronagolf in het onderwijs teweegbrengt. Sinds de klassen vorige week maandag opnieuw de deuren hebben geopend, is een nieuwe teststrategie van kracht. Als er een leerling positief test, worden alle klasgenoten onderworpen aan drie testen op vijf dagen tijd: een antigeen- of PCR-test op dag 1 en een zelftest op dag 3 en dag 5.

‘Autoritair’

Vooral minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer moet het ontgelden. Hij wordt beschuldigd van ‘minachting’ en ‘autoritair optreden’ omdat hij daags voor het heropenen van de klassen het nieuwe protocol via de pers heeft bekendgemaakt. Sindsdien is het protocol bovendien ook al tweemaal veranderd. De 57-jarige minister joeg de leraren nog meer op stang door te zeggen dat ‘je niet staakt tegen een virus’.

Regenswoordvoerder Gabriel Attal gaf toe dat er fouten zijn gebeurd met de coronaprotocollen in de scholen, maar verdedigde de nieuwe regels. Daardoor is er nu amper twee procent van de klassen gesloten, terwijl dat cijfer bij de eerdere protocollen veel hoger lag, aldus Attal.