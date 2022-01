Hoe zinvol is het om kinderen te vaccineren?

Ouders twijfelen. Heeft het wel zin om kinderen te vaccineren als ze zelden ernstig ziek worden door het virus? Of is het een nuttige stap die we moeten zetten om de gevaren van corona voor iedereen te verminderen?





Samen met wetenschapsjournalist Dries De Smet kijken we ook naar de nieuwe inzichten rond de omikronvariant. Gaat deze variant onze immuniteit een boost geven of zijn we ons nu aan het rijk rekenen? Want misschien duikt er weldra een nieuwe variant op die de winst weer helemaal teniet doet.