Stromae opnieuw op affiche van Coachella, naast Billie Eilish en Megan Thee Stallion

Het Amerikaanse muziekfestival Coachella heeft donderdagochtend zijn line-up aangekondigd. Naast Billie Eilish en Harry Styles staat ook Stromae.

De voorbije weken heeft de Brusselse artiest Stromae zijn eerste muziek in jaren gelost. Met Santé en afgelopen weekend nog L’enfer. En op 4 maart komt de nieuwe plaat uit: Multitude.

Bij die nieuwe muziek heeft Stromae intussen ook al een hele reeks concerten gepland, waaronder in Paleis 12 in februari en tijdens Werchter Boutique in juni. Nu is daar ook - opnieuw - het Amerikaanse festival Coachella bijgekomen. Zijn eerste passage was in 2015, toen hij op het podium bezoek kreeg van Kanye West. West – intussen gaat hij door het leven als Ye – is een van de drie headliners op zondag 17 en 24 april. Dan staan onder meer ook Doja Cat, Ari Lennox en Finneas op de affiche.

YAY!



Presale for Weekend 2 starts Friday 1/14 at 10am PT. Weekend 1 is sold out. Register now at https://t.co/qujCsdCWkp pic.twitter.com/cEp5iNJY9M — Coachella (@coachella) January 13, 2022

Stromae krijgt op zaterdag 16 en 23 april het gezelschap van Billie Eilish, die headliner is. Ook Megan Thee Stallion en Danny Elfman treden dan op. Op vrijdag 15 en 22 april is Harry Styles intussen aangekondigd als headliner.