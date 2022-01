Syrische ex-militair door Duitse rechter veroordeeld voor foltering en moorden tijdens burgeroorlog

Een voormalige kolonel van de Syrische inlichtingendienst is donderdag voor een rechtbank in het Duitse Koblenz tot levenslang veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid. Het gaat om het eerste proces ter wereld over de mistoestanden die worden toegeschreven aan het regime van Bashar al-Assad tijdens de burgeroorlog in zijn land.

De 58-jarige Anwar Raslan wordt verantwoordelijk geacht voor de foltering van minstens 4.000 mensen, en de dood van 30 van hen in een geheime gevangenis in Damascus tussen 2011 en 2012.

Hij werd in Duitsland berecht op grond van zogeheten universele jurisdictie: vervolging van misdaden tegen de menselijkheid, waar ze ook zijn gepleegd.

Het proces tegen Raslan en medeverdachte Eyad al-Gharib begon in april 2020. Die laatste, ook een voormalig lid van de Syrische geheime dienst, kreeg al in februari vorig jaar 4,5 jaar cel opgelegd voor misdaden tegen de menselijkheid.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ziet de uitspraak als een baken van hoop in de strijd voor gerechtigheid in Syrië. ‘Het vonnis is een doorbraak voor Syrische slachtoffers en de Duitse justitie om de muur van straffeloosheid te doorbreken.’