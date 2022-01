111 academici en opiniemakers hekelen ‘tunnelvisie’ van overheid en virologen

Een opvallende mix van wetenschappers en ­andere prominenten pleit in een Wintermanifest voor ‘meer ­openheid’ in het coronadebat.

111 wetenschappers en opinie­makers ondertekenden het zogenoemde Wintermanifest, dat oproept tot een ‘open covid-debat’. Het gaat daarbij om een opvallende alliantie van onder anderen de professoren Rik Torfs, Ignaas Devisch en Bart Maddens, theater­maker Stany Crets en columniste en filosofe Tinneke Beeckman.

De initiatiefnemer van de tekst is epidemioloog Luc Bonneux. Hij benadrukt dat de virologische visie in de coronacrisis ‘te vaak primeerde op het algemeen belang’. ‘Net zoals huidartsen denken dat ­mensen alleen bestaan uit huid, denken virologen dat de wereld ­alleen bestaat uit virussen. Dat leidt tot ongenuanceerd advies’, zegt Bonneux.

Hij vindt ook dat de overheid en de experts te ver zijn gegaan zijn met de coronapas en dat de maatregelen te veel gericht zijn op de gegoede middenklasse. Volgens Bonneux doet de expertengroep van de overheid, met onder anderen Erika Vlieghe en Marc Van Ranst, wel haar best. ‘Maar het zijn mensen met een tunnelvisie, een old boys network.’ Hij dringt aan op ‘meer gebalanceerde ­adviesraden’.

‘We merken ook dat het heel moeilijk is om een wetenschappelijk onderbouwde visie in het debat te brengen als die op gespannen voet staat met de visie van de overheid’, zegt mede-initiatiefnemer Tijl De Bie, professor artificiële intelligentie aan de UGent. ‘Het is heel moeilijk om de stem te verheffen tegen het overheidsnarratief. Ook wat betreft de media hebben we het gevoel dat het narratief van de experts en de overheid te veel wordt onderschreven.’ De groep hoopt nu dat de politiek een beweging maakt naar ‘een bredere wetenschappelijke kijk’

‘Geen boze afrekening’

In een reactie vraagt infectiologe Erika Vlieghe, de voorzitter van het experten­comité, om een ‘respectvol en goed geïnformeerd debat’. ‘Dat zou moeten gaan over hoe we de wetenschap nog beter ten dienste kunnen stellen van het beleid en niet over een soort boze afrekening die de huidige adviesorganen associeert met alle negatieve punten van het huidige beleid.’

Volgens Vlieghe staan er wel ­interessante suggesties in het ­manifest. ‘Maar die staan soms ver van de realiteit waarin we helaas moeten werken.’ Ze wijst daarbij onder meer op de krappe timing, politici die andere beslissingen ­nemen of een slechte uitvoering van de beslissingen op het terrein.