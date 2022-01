Verdachte van Alpenmoord blijft vastzitten

De Franse politie heeft een verdachte opgepakt in de zaak van de beruchte Franse Alpenmoord uit 2012. De man werd al in 2015 verhoord als getuige, maar nu zijn er ‘verificaties van tijdsbesteding’ nodig. Voorlopig blijft hij vastzitten.

Dat meldt de procureur van Annecy. De man is woensdag van zijn vrijheid beroofd in het kader van het onderzoek, de zogenaamde ‘garde à vue’. Dat is formeel niet hetzelfde als een aanhouding. In de nacht van woensdag op donderdag is beslist de hechtenis te verlengen. Er zijn ook huiszoekingen gebeurd.

Volgens Jean-Christophe Basson-Larbi, de advocaat van de man, gaat het om een getuige die in 2015 buiten verdenking is gesteld. Zijn ‘garde à vue’ is volgens de advocaat ‘onterecht’, want de man wou zelf ook ‘de waarheid aan het licht laten komen.’

De zaak heeft betrekking op de moord op de vijftigjarige Brit Saad al-Hilli, zijn vrouw (47) en zijn schoonmoeder (74) op 5 september 2012. Zij zijn dood aangetroffen met meerdere schotwonden in het hoofd, in hun wagen op de parking van een bosweg nabij Chevaline. Een dochter van het stel raakte zwaar gewond, haar zusje bleef ongedeerd. Het gezin was op vakantie in Frankrijk. Ook de 45-jarige lokale fietser Sylvain Mollier werd gedood. Speurders zijn er steeds vanuit gegaan dat hij een toevallige passant was.

Tot op de dag van vandaag is het drama niet uitgeklaard niettegenstaande er meerdere pistes, waaronder huurmoord, zijn onderzocht. In september was de politie naar de plaats van delict teruggekeerd voor een reconstructie.