Klacht tegen leverancier munitie na dodelijk ongeval op filmset

De wapenverantwoordelijke op de filmset van ‘Rust’, waar een cameravrouw per ongeluk werd gedood door acteur Alec Baldwin, heeft een klacht neergelegd tegen de leverancier van de munitie. Ze beschuldigt die ervan echte kogels te hebben achtergelaten tussen losse flodders.

Hannah Gutierrez-Reed was de wapenverantwoordelijke voor de film die werd gedraaid in New Mexico, waarbij de 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins op 21 oktober 2021 dodelijk werd getroffen. Ze werd geraakt door een echte kogel in de revolver die aan Alec Baldwin als ongevaarlijk werd gepresenteerd en die hij gebruikte bij de repetitie voor een scène.

Volgens de veiligheidsvoorschriften van de filmindustrie is echte munitie niet toegestaan op filmsets, net om dit soort ongelukken te vermijden.

In de burgerlijke procedure die Gutierrez-Reed woensdag bij een rechtbank in New Mexico heeft aangespannen, beschuldigt ze de munitieleverancier, Seth Kenney, ervan de productie van ‘Rust’ te hebben voorzien van ‘munitie die onterecht werd voorgesteld als losse flodders’, dit wil zeggen inert en zonder buskruit, terwijl ze ‘zowel losse flodder als echte kogels bevatte’.

Volgens het relaas van de jonge wapenverantwoordelijke ontdekte de politie na de tragedie zeven kogels die vermoedelijk echt waren. Volgens Gutierrez-Reed en haar advocaten creëerden Kenney en zijn bedrijf onveilige omstandigheden op de set zonder haar medeweten.

In dit stadium zijn er nog geen arrestaties verricht, maar de rechtbanken hebben een eventuele strafrechtelijke vervolging niet uitgesloten indien de verantwoordelijkheid wordt vastgesteld. De sheriff van Santa Fe, die het onderzoek leidt, zei dat er slordigheden waren op de set.