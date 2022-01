Imam grootste moskee van het land is verblijfvergunning kwijt

De verblijfsvergunning van Mohamed Toujgani, de hoofdimam van de Al Khalil-moskee in Molenbeek, is ingetrokken. Volgens Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vormde hij als haatprediker een bedreiging voor de nationale veiligheid.



Dat meldt de VRT donderdagmorgen. De beslissing zou al dateren van oktober, en de man heeft het land ondertussen al verlaten. Hij verbleef al sinds 1982 in ons land.

Volgens de staatssecretaris waren er signalen dat de Marokkaanse imam een ernstig gevaar vormde voor de nationale veiligheid. ‘Hiermee willen we een signaal uitsturen. Wie haat zaait, onze samenleving verdeelt en een bedreiging vormt voor onze veiligheid, is niet welkom in ons land. Vandaag niet, maar ook de komende jaren niet’, klinkt het.

Toujgani, die niet de Belgische nationaliteit heeft, kreeg het bevel om het grondgebied te verlaten en moet zich de komende tien jaar houden aan een inreisverbod. Hij zou ondertussen niet meer in ons land zijn. Volgens het kabinet zijn de normale beroepstermijnen bovendien verlopen, maar Toujgani’s advocaat laat weten dat hij dat aanvecht. De imam heeft hier een vrouw en kinderen en zou wél Belg zijn.

Mohamed Toujgani was al langer gecontesteerd. Ondanks decennialang verblijf in ons land sprak hij geen Nederlands of Frans. Bovendien dook in 2019 een tien jaar oud filmpje van hem op waarin hij opriep tot het verbranden van joden. De moslimexecutieve veroordeelde die uitspraken, en Toujgani zelf excuseerde zich nadien. Mahdi verwees in een gesprek met VRT nog uitdrukkelijk naar dat filmpje.