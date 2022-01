Djokovic opgenomen in loting Australian Open

De organisatie van de Australian Open geeft aan Novak Djokovic de toestemming om deel te nemen aan het toernooi. Of hij maandag echer op het terrein verschijnt is nog niet zeker: de regering heeft na de ophef over zijn vaccinatiestatus nog niet beslist of hij wel een visum krijgt om in het land te blijven.

Dat blijkt uit de loting van de eerste ronde van het tennistoernooi, die vannacht is doorgegaan. De loting werd enige tijd uitgesteld omdat er nog geen beslissing is gevallen over de situatie van Djokovic. Uiteindelijk werd geloot, met Djokovic’ naam daarbij opgenomen. De titelverdediger moet het in de eerste ronde opnemen tegen Miomir Kekmanovic, een landgenoot van hem.

De Australische minister van ­Immigratie, Alex Hawke, kan nog steeds beslissen Djokovic het land uit te zetten. ‘Er is nog geen beslissing genomen’, verklaarde premier Scott Morrisson donderdag nog daarover. Maar de organisatie wou daar dus niet meer op wachten.

Djokovic mocht Australië niet in, omdat hij niet gevaccineerd is. Australië vereist een vaccinatiebewijs. De federale rechter oordeelde echter dat de tennisser te laat is ingelicht over de beslissing dat zijn visum zou worden ingetrokken. Djokovic voerde ter verdediging ook aan dat hij vorige maand een positieve test zou hebben afgelegd, en daardoor immuun zou zijn voor het virus. Maar hij zou daarna de quarantaineregels niet strikt hebben opgevolgd, en ondertussen duiken er ook berichten over mogelijke fraude met de test op.