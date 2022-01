Drie gewonden bij steekincident in Sint-Truiden

Bij een steekincident in een appartement op de Gorsemweg in Sint-Truiden zijn dinsdagnamiddag rond 16 uur drie gewonden gevallen.

Bij de politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken kwam er dinsdag een melding binnen dat een vrouw door een man werd lastig gevallen en aangevallen werd. De vrouw verbleef met haar twee dochters in het appartement. Tijdens de schermutseling liepen de vrouw en een van haar minderjarige dochters steekletsels op.

Ze werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht, niemand was in levensgevaar. De man die verantwoordelijk zou zijn voor het toedienen van de letsels, raakte zelf ook gewond. Hij had zich bij aankomst van de politie verscholen, maar de politiemensen konden hem in de buurt toch in de boeien slaan. Er werd onmiddellijk een onderzoek opgestart naar de omstandigheden en de reden van de steekpartij.