ESA daagt uit om satelliet te hacken

In april laat het Europees Ruimteagentschap (ESA) creatieve hackers los op een satelliet in een gecontroleerde omgeving. Het doet dat om de IT-beveiliging aan te scherpen.

Het Europees Ruimteagentschap (ESA) stelt zijn testsatelliet ter beschikking op een jaarlijkse conferentie voor IT-beveiliging in Parijs. De satelliet OPS-SAT is amper 30 centimeter groot en heeft een computer aan boord die tien keer krachtiger is dan de huidige computers aan boord van de ESA-satellieten. Het is het ‘ruimtelab’ van het ESA, waarop het agentschap zijn laatste snufjes uittest. In april mag een uitverkoren groep hackers hun kunstjes botvieren op de vliegende testcase.

Het agentschap hoopt op die manier de IT-beveiliging van zijn satellieten te verhogen. Het ESA heeft daar alle belang bij, want slechte beveiliging kan grote schade aanrichten aan bedrijven en publieke dienstverlening, zoals ziekenhuizen en water- en energietoevoer. Het is niet meer dan logisch dat we onze infrastructuur in de ruimte net zo goed beschermen als onze kritische infrastructuur op aarde, klinkt het bij de ruimtevaartorganisatie. ‘Het is nu al cruciaal bij dienstverlening op de grond’, aldus het persbericht.

Daarom roept de Europese ruimtevaartorganisatie ethische hackers, gespecialiseerd in het opsporen van gaten in IT-beveiliging, op om een experiment te bedenken. Op die manier krijgt het ESA inzicht in de manier waarop hackers misbruik zouden kunnen maken van hun satellieten. Drie finalisten mogen hun experiment in april daadwerkelijk uitvoeren in een gecontroleerde omgeving. Ze krijgen daar elk zes minuten voor. Geïnteresseerden kunnen tot 18 februari 2022 voorstellen indienen.