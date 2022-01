Charles De Ketelaere is ‘Belofte van het jaar’ op Gouden Schoen

Naar jaarlijkse traditie verschijnt de top van het Belgische voetbal op zijn of haar paasbest op de gouden loper. De 20-jarige Charles De Ketelaere is opnieuw bekroond tot ‘Belofte van het jaar’.

De eerste prijs op het gala van de Gouden Schoen is bekend: Charles De Ketelaere (Club Brugge) is voor het tweede jaar op rij verkozen tot ‘Belofte van het jaar’. De Ketelaere is tevens ook publiekslieveling om de hoofdvogel af te schieten, maar met Noa Lang en Paul Onueachu heeft hij te duchten concurrentie.

