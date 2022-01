Op sociale media doen gelekte beelden de ronde van Australische nieuwslezers die in een onderonsje commentaar leveren op tennisser Novak Djokovic. De twee zijn niet mals voor de Tsjechiër die ze van leugens over zijn positieve coronatest en whereabouts betichten. De nieuwsankers hebben hun excuses aangeboden en televisienetwerk Seven West Media is een intern onderzoek gestart.