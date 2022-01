Donderdagavond opnieuw topoverleg over coronabarometer

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf in het Vlaams Parlement aan dat er donderdagavond opnieuw overleg is tussen de premier en de ministers-presidenten over de coronabarometer. Dan zal het nieuwe voorstel van de coronacommissaris ook besproken worden.

Over het principe van een coronabarometer bestaat weinig discussie, maar over de haalbaarheid zijn er meer twijfels. Zo gaf Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) vorige week aan dat hij een volledig afgewerkte barometer binnen zijn regering wil kunnen bespreken, voor hij in een Overlegcomité het licht op groen wil zetten.

Jambon ergert zich dan weer aan het gebrek aan inspraak van de deelstaten, zo zei hij woensdag in het Vlaams Parlement. ‘Het moet duidelijk zijn dat we veel nauwer betrokken moeten worden in de nieuwe barometer. Alle verantwoordelijkheid gaat nu nogal sterk richting het nationaal crisiscentrum, maar ook deelstaten moeten inspraak krijgen aangezien het over veel sectoren gaat die onder onze bevoegdheden vallen’, aldus de minister-president, die aangaf dat er donderdag opnieuw overleg is tussen de premier en de ministers-presidenten over het instrument.

‘Ik benadruk ook dat er consensus is tussen de deelregeringen en de federale regering dat de barometer nooit een automatisme kan zijn en dat er altijd nog een politieke deliberatie aan een besluitvorming moet voorafgaan’, ging hij verder.

Jambon wil ‘absoluut niet’ dat de steunmaatregelen voor sectoren worden opgenomen in de coronabarometer. ‘Ik wil dat echt niet in handen van het Overlegcomité of de coronacommissaris geven, we moeten dat Vlaams houden.’

‘De coronabarometer moet ook regionaal kunnen toegepast worden als er grote verschillen zijn in vaccinatiegraad. We staan in Vlaanderen in de boostercampagne een stuk verder dan andere regio’s. Dan moet dat ook opgenomen worden in de barometer. Dat was ook afgesproken in het Overlegcomité’, aldus Jambon.