Lamkel Zé verbreekt overeenkomst in Slovakije

Didier Lamkel Zé (25) en de Slovaakse eersteklasser DAC zijn nu ook officieel uit elkaar. De Kameroener van Antwerp verbrak er zijn overeenkomst in onderling overleg.

Eind december gaf Lamkel Zé te kennen dat hij niet meer wilde blijven bij DAC. Hij was er prima aan zijn uitleenbeurt begonnen, maar kon er maar moeilijk aarden. In Dunajska Streda, waar hij speelde en verbleef, was immers weinig te zien, en hij vond sowieso dat hij hoger moest spelen. Bij DAC beseften ze dat ze hem beter niet tegen zijn zin konden houden. Het is nu kijken waar Lamkel Zé deze maand kan belanden. Hij wil een nieuwe uitleenbeurt, want bij Antwerp kan hij niet meer terecht. Een nieuwe club in België zien ze bij de Great Old niet zitten.