Vrouw op bromfiets overleden na aanrijding met vluchtmisdrijf in Aalst

In Aalst is woensdagmiddag een vrouw overleden nadat ze op haar bromfiets werd aangereden door een personenwagen. Dat bevestigt het Oost-Vlaamse parket. De bestuurder van de personenwagen pleegde vluchtmisdrijf.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur in de Vereeckenstraat in Gijzegem, een deelgemeente van Aalst. De omstandigheden worden nog onderzocht, maar de wagen reed de vrouw op de bromfiets aan en de bestuurder pleegde daarna vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed ze aan haar verwondingen. De lokale politie probeert intussen de gevluchte bestuurder op te sporen.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, zegt de lokale politie. ‘Er waren meerdere getuigen van het ongeval. Hun verklaringen worden momenteel afgenomen. Zij kunnen een beroep doen op het Sociaal Politioneel Team van Politie Aalst. Het verdere verloop van het onderzoek ligt in handen van het parket.’ Het Oost-Vlaamse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

De omgeving van het ongeval is afgesloten voor alle verkeer. De weg is afgesloten in beide richtingen vanaf de Wiezebrug in de Roland Monteynestraat tot de steenweg op Oudegem. Er is een omleiding en het ongeval zorgt voor verkeershinder.