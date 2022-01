De ‘hypersonische raket’: het nieuwtje uit het Noord-Koreaans wapenarsenaal

Noord-Koreaans dictator Kim Jong-un woonde de derde test bij met een hypersonische raket. Het is een snellere en meer dynamische versie dan de ballistische raket. Hij kan ook op lagere hoogte vliegen en zo radars ontlopen.

Sneller, doeltreffender en sluipender. Dat zijn de drie kenmerken die de ‘hypersonische’ raket geliefd maken bij dictator Kim Jong-un. Omdat hij persoonlijk de derde test van de nieuwe technologie bijwoonde, gaan experts ervan uit dat het voor Noord-Korea ‘derde keer goede keer’ was.

In tegenstelling tot de ballistische raket, weet de hypersonische beter van de radar te blijven. Het doet dat door dicht bij het aardoppervlak te vliegen. Radars hebben het namelijk moeilijk om raketten op te speuren op het kromme oppervlak. De ballistische raketten worden afgeschoten in een parabool. Omdat ze zo veel hoger gaan, zijn ze gemakkelijker te vinden voor radars.

Het tweede ‘voordeel’ van de hypersonische raket is de snelheid. Het kan snelheden halen tot 6.200 km/uur. Dat is maar liefst vijf keer zo snel als het geluid. Zo’n vaart maakt het razend moeilijk om ze te onderscheppen.

De nieuwe technologie maakt de raket ook bijzonder wendbaar. Scherpe bochten, rare kronkels en specifieke doelwitten zijn geen probleem. Dat maakt de hypersonische raket erg doeltreffend.

Weinig animo in Europa

‘Dat Noord-Korea nu een zou hebben is niet meteen een gamechanger’, zegt Sven Biscop, expert defensiepolitiek aan het Egmontinstituut. Grootmachten zoals Rusland, de Verenigde Staten en China zouden de technologie al onder de knie hebben. Andere, kleinere landen zouden volgens Bloomberg met de technologie experimenteren. ‘Als klein land is het dus niet aantrekkelijk om die wapens tegenover een groot land in te zetten’, zegt Biscop. ‘Tegenover andere, kleinere machten zou het bij conventioneel gebruik wel een voordeel kunnen opleveren.’

‘Al durven leiders al eens te vroeg op te scheppen over bepaalde technologie’, vertelt Biscop. Volgens hem is de technologie overal nog in ontwikkeling. ‘Behalve in Europa. Hier wordt amper geïnvesteerd in rakettechnologie’, zegt Biscop. ‘Het is niet dat de Europeanen die technologie niet kunnen ontwikkelen, er wordt niet aan begonnen. En net omdat er niet aan begonnen wordt, blijft Europa finaal afhankelijk van Amerikaanse defensie hiervoor.’