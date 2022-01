‘Uitwaaien’ is volgens ‘The Washington Post’ nieuwe trend

Weg met de knusse Hygge van de Denen, een frisse neus halen is ‘de nieuwe trend’ volgens The Washington Post.

In 2015 had iedereen het nog over hygge, een Deens concept dat je kan omschrijven als ‘gezelligheid en knusheid’. Nu is het de beurt aan uitwaaien, of op z’n Engels uitgesproken als out-vhy-en. Volgens The Washington Post is dat de nieuwe trend.

In de Amerikaanse krant vertelt de Amsterdamse Tess Posthumus dat ze de drukke stad verwisselt voor het strand. Daar gaat ze uitwaaien door te surfen, niet wandelen. Daarna gaat het artikel verder met een uitleg over het belang van de wind in Nederland. ‘De Nederlanders gebruiken de wind al eeuwenlang als energiebron’, schrijft de krant. ‘Windmolens zijn er al zo lang ingeburgerd dat ze bijna een nationaal symbool zijn.’

‘Is dit satire?’, reageren Nederlanders op sociale media. ‘Ik smeek de Amerikaanse media om niet langer te schrijven over een willekeurig Europees woord als een verklaring voor de betere levenskwaliteit aan deze kant van de vijver’, schrijft journaliste Molly Quell.

Het is de zoveelste keer dat buitenlandse concepten de aandacht trokken in de Verenigde Staten. Vorige winter heeft friluftsliv (free-loofts-liv) er aan populariteit gewonnen in de media. De Noorse traditie, die zich laat vertalen als ‘leven in open lucht’, houdt in dat de natuur wordt omarmd en dat tijd in open lucht deel uitmaakt van het dagelijkse leven, ongeacht het weer.