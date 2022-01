Corona slaat toe in ploeg Wout van Aert: trainingskamp Jumbo Visma ontmanteld na positieve test

Jumbo-Visma heeft zijn trainingskamp in Alicante per direct afgebroken na een positieve coronatest binnen het team, zo meldt de ploeg via zijn officiële kanalen. Een aantal renners vertrok meteen naar huis, anderen verhuisden naar een nieuw hotel, nog anderen zullen in het huidige hotel blijven.

‘Wie naar huis mag, gaat naar huis of traint op individuele basis verder in Spanje, met minimale ondersteuning vanuit het team’, zo meldt de ploeg, die verklaart dat binnen de bubbel van de ploeg de renners dagelijks worden gecontroleerd. ‘De besmette persoon, die tot dusver klachtenvrij is, en de zogeheten close contacts gaan conform de richtlijnen in quarantaine.’

‘Het doemscenario is uitgekomen’, vertelt Mathieu Heijboer, de performance manager van de ploeg. ‘Wel een scenario waarmee we rekening hebben gehouden natuurlijk. We hadden al besloten hoe te handelen in een dergelijke situatie en allerhande maatregelen genomen. Om verdere verspreiding te voorkomen is opbreken de beste optie. Dat is even een logistieke klus om te klaren.’

Sportief directeur Merijn Zeeman vult aan: ‘We willen de gezondheid van renners en staf niet op het spel zetten. Daarom breken we ons trainingskamp zo goed als af. Het is nogmaals bevestigd dat het enorm lastig is om in deze tijden dit soort activiteiten te organiseren. Het sportieve deel gaan we zo goed mogelijk waarborgen, zodat de renners hun voorbereiding op het seizoen voort kunnen zetten binnen de mogelijkheden. Het is een spijtige zaak, maar de enige juiste keuze.’

Wout van Aert vertrok zondag, meteen na het behalen van zijn Belgische titel in het veldrijden, naar Spanje en zou daar twaalf dagen bij de ploeg verblijven.

AG2R-kamp gaat wel door, ondanks besmetting

AG2R, het team van Greg Van Avermaet en Oliver Naesen, is momenteel in het Spaanse Denia met de ploeg en organiseert een mediamoment woensdagnamiddag. Ook bij dit team is er sprake van een coronabesmetting en werden de nodige maatregelen genomen. Wel gaat het trainingskamp gewoon door, alsook het persmoment.