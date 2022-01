Kim Kardashian aangeklaagd voor promotie cryptomunten

Enkele Amerikaanse beroemdheden, onder wie Kim Kardashian, kijken aan tegen een rechtszaak omdat ze beleggers zouden hebben misleid met promotie voor een cryptomunt.

Volgens een klacht die is ingediend bij een rechtbank in Los Angeles werd onder andere Kardashian betaald om een hype te creëren rond de cryptomunt EthereumMax. Zo zouden de beroemdheden winst hebben gemaakt op de kap van hun medebeleggers.

‘Zijn jullie bezig met cryptomunten?’, zo schreef Kardashian, gevolgd door een disclaimer ‘dit is geen financieel advies’. Ze wou delen wat haar ‘vrienden haar juist hadden gezegd over EthereumMax’. Bij het bericht stond ook de hashtag #AD, wat erop wijst dat het een betaalde advertentie was. Kardashian heeft alleen al op Instagram 250 miljoen volgers.

Volgens de klagers blijkt EthereumMax uiterst speculatief te zijn, zonder enige link met Ethereum, de op een na grootste cryptomunt ter wereld. Ook andere beroemdheden, zoals bokser Floyd Mayweather, worden genoemd in de klacht.

Volgens de New Yorker is er sprake van een typische ‘pump and dump’ in samenspraak met de bedenkers van EthereumMax. Daarbij hypen influencers een cryptomunt. Hun volgers springen op de trein, wat de koers de hoogte injaagt. Daarna verkopen beleggers van het eerste uur hun cryptovaluta met grote winst. Dat doet de winst zakken, en vervolgens instorten.

De klacht is als een class action ingediend door een inwoner van New York die de virtuele munt heeft aangekocht en geld is verloren.