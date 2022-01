Overzicht | Hiervoor ligt Boris Johnson onder vuur

Straks moet de Britse premier Boris Johnson zijn premierschap in het parlement gaan verdedigen en zich verantwoorden voor recente blunders. De laatste maanden stapelden de beschuldigingen aan zijn adres zich op: een overzicht.

- Eind september: Wachtrijen aan de Britse tankstations

Door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs geraakt brandstof niet snel genoeg in de tankstations. De wachtrijen aan de pomp worden langer en langer. Al snel komt het verwijt dat het tekort aan chauffeurs het gevolg is van Johnsons geliefkoosde Brexit.

-26 oktober: Conservatief parlementslid overtreedt lobbyregels

Conservatief parlementslid Owen Paterson werd betaald voor lobbywerk terwijl hij in het parlement zetelde. Zo overtrad hij de regels van het parlement en riskeerde hij 30 dagen schorsing.

-3 november: Regering springt in de bres voor Paterson.

De Conservatieven probeerden Patersons schorsing te boycotten in een stemming. Ze zouden tegelijk de onderzoeksprocedure naar parlementairen moeilijker maken. Er komt veel protest en Johnsons partij wordt beschuldigd van corruptie.

-4 november: U-bocht nekt Paterson

De Conservatieven stootten op veel protest omdat ze voor Paterson in de bres willen springen. De beschuldigingen komen hard binnen bij Johnson. De hulp voor Paterson wordt niet gestemd en hij vertrekt uit het parlement.

-22 november: Peppa Pig World speech

Johnson raakt de draad kwijt bij een speech voor een groep bedrijfsleiders. Hij begint dan maar te spreken over zijn recent bezoek aan ‘Peppa Pig World’. Een pretpark in het thema van tekenfilmfiguur Peppa Pig. ‘Het is echt mijn soort plaats’, zei Johnson toen. Hij liet een vreemde indruk na.

-30 november: artikel over lockdownfeestje op Kerstmis

De Britse krant Daily Mirror publiceert een eerste artikel over een corona-overtreding van Boris Johnson. Op kerstmis 2020, wanneer het land eigenlijk in lockdown was, vond een kerstfeestje plaats in de kantoren van de regering. In de weken erna komen er nog artikels met foto’s waarop te zien is hoe een verkleedde Johnson quizmaster speelt in een online kerstquiz voor z’n personeel.

-7 december: Beelden lekken

Luttele momenten nadat Johnson verklaarde dat er ‘geen lockdownregels overtreden werden’, publiceert ITV beelden van medewerkers die een persconferentie voorbereidden. Daarin is te zien hoe Johnsons personeel lacherig doet over het kerstfeestje tijdens de lockdown.

-8 december: Medewerker stapt op

Johnson biedt zijn excuses aan voor het kerstfeestje. Allegra Stratton, de woordvoerster die in het filmpje grappen maakte over het lockdownfeestje, neemt in tranen ontslag.

-9 december: Gesjoemel met verkiezingsgeld

De Conservatieven krijgen een boete van 21.360 euro van de controledienst op verkiezingen. Een donatie voor zijn verkiezingscampagne zou Johnson in een eigen luxe-appartement gepompt hebben.

-14 december: Conservatieven in de clinch voor coronamaatregelen

Een deel van de Conservatieve parlementsleden steunen Johnsons nieuwe coronamaatregelen niet. Het zorgt voor extra vragen over zijn leiderschap.

-17 december: Conservatieven verliezen verkiezingen in eigen bolwerk

Na 200 jaar verliest Johnsons partij hun zetel in North Shropshire. De zetel moest ingevuld worden na het vertrek van Owen Paterson. Johnson zegt achteraf dat hij zich verantwoordelijk voelt voor de nederlaag.

-18 december: Brexitminister neemt ontslag

David Frost, jarenlang Brexit-bondgenoot van Johnson, stapt op als Brexitminister. Hij kan zich niet meer vinden in de richting die de regering uitgaat.

-19 december: foto van tuinfeest lekt

De Britse krant The Guardian publiceert een foto van een lockdownfeestje in de tuin van Johnsons ambtswoning. De foto zou dateren van mei 2020, alweer toen er een lockdown gold.

-10 januari: uitnodiging voor feestje lekt

Een mail waarin Johnsons privésecretaris meer dan 100 mensen uitnodigt voor een feest lekt. Ze zouden hun eigen drank moeten meebrengen voor een feestje in Johnsons ambtswoning. Dat feestje zou eind mei 2020 zijn doorgegaan en telde een 40-tal gasten.