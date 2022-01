Zion Williamson (21) kondigde zich aan als het grootste basketbaltalent in lange tijd, maar ‘de nieuwe LeBron James’ sukkelt van de ene blessure in de andere. Is zijn gestel wel bestand tegen de slijtageslag van de NBA?

Op 4 april 2021 stond Williamson voor het laatst tussen de lijnen bij een NBA-duel. Nadien brak de jonge vedette van New Orleans een botje in zijn rechtervoet. Een operatie in de zomer had hem wedstrijdfit ...