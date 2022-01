Crevits schrapt steun voor 64 opleidingen

Voor 64 verschillende opleidingen kan je straks geen ondersteuning, zoals opleidingsverlof, meer krijgen. Minister Hilde Crevits schrapt onder meer niet-erkende opleidingen tot psychotherapeut, omdat ze niet meer arbeidsmarktgericht zijn.

In de zomer van 2021 kwam minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) met opmerkelijk nieuws: een opleiding kaartleggen of hypnose zou voortaan geen Vlaamse subsidies meer kunnen krijgen. Nu heeft Crevits ook beslist om geen hulpmiddelen, zoals opleidingsverlof, meer te voorzien voor het volgen van 64 andere opleidingen. Het gaat dan onder meer om niet-erkende opleidingen tot psychotherapeut, het postgraduaat Voeding en Oncologie of de opleiding ‘welzijn voor werknemers met of zonder werk’. Volgens Crevits voldoen die opleidingen niet aan haar criteria voor arbeidsmarktgerichtheid.

Voor ruim 7.500 opleidingen kan wel nog een hulpmiddel aangevraagd worden, en uit de cijfers van het schooljaar 2020-2021 blijkt dat veel Vlamingen dat ook effectief hebben gedaan. Er werden ruim 96.000 terugbetalingsaanvragen voor het Vlaams opleidingsverlof aangevraagd, zo’n 5 procent meer dan het jaar ervoor. Studerende werknemers krijgen zo verlof van hun werkgever mét behoud van loon. 65.000 van alle aanvragen werden goedgekeurd. Het aantal cursisten is jonger en vaak ingeschreven in een opleiding in het hoger onderwijs.

Het gebruik van een opleidingscheque, waarmee je als werknemer bijvoorbeeld je inschrijvingsgeld kan betalen, is in dezelfde periode wel gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is er een daling van maar liefst 37 procent. Die is volgens Crevits voornamelijk te wijten aan de coronacrisis, waarbij mensen het volgen van een opleiding op eigen initiatief vaker uitstellen. Er werden ruim 11.000 aanvragen goedgekeurd.