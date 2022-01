Psychologen over vaccinatieplicht: ‘Voordelen ­beginnen op te wegen ­tegen nadelen’

Het debat over een algemene vaccinatieplicht raakt stilaan in een stroomversnelling. ­Onder meer de expertengroep Psychologie & corona maakt binnenkort haar advies aan de beleidsmakers over.

‘Vrijwillige motivatie was tot nu toe de juiste keuze, maar we zitten op een kantelpunt’, zegt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. ‘De voordelen beginnen op te ­wegen tegen de nadelen. Mensen die nu druk ervaren om geen prik te zetten, kunnen dankzij die verplichting toch doorzetten. Een verplichting kan ook wenselijker zijn dan een 1G-beleid dat gevaccineerden en niet-gevaccineerden opsplitst en eigenlijk een verkapte verplichting is. Maar er zijn ook potentiële nadelen, zoals de spanningen die kunnen ontstaan door een verplichting. Communicatie zal de sleutelfactor worden om die te vermijden.’

• Boosterprik over enkele weken verplicht voor Covid Safe Ticket

Het federale parlement buigt zich vandaag een eerste keer over de vraag hoe het dat controversiële debat straks zal aanpakken. Een mogelijk ­resultaat kan pas ten vroegste tegen de paasvakantie in een wet worden verankerd.