Overwegend droog en zwaarbewolkt

Het blijft woensdag overwegend droog, maar zwaarbewolkt. In de voormiddag kan er wat lokale motregen vallen. In het zuidoosten zijn ‘s ochtends nog opklaringen mogelijk, terwijl de bewolking in de kustregio en in het noordwesten in de namiddag wellicht open breekt. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 5 à 6 graden in het centrum van het land en 7 of 8 graden aan zee, voorspelt het KMI.

Woensdagavond en -nacht blijft het droog met opklaringen, wolkenvelden en al vrij snel de ontwikkeling van nevel of mist die kan gaat aanvriezen. In hoog­-België klaart het in de loop van de nacht uit. Het kan afkoelen tussen ­-3 en +1 graad, afhankelijk van de opklaringen. In de hoge Ardennen zakken de temperaturen lokaal weg tot -­7 graden of lager.

Donderdag begint op de meeste plaatsen met vele lage wolken en aanvriezende mist. Over de Ardense hoogten is het wellicht al vanaf de ochtend zonnig. Vanaf het zuidoosten breiden de opklaringen zich uit naar het centrum van het land, maar in het noorden en westen blijft het wellicht ook in de namiddag betrokken. De maxima schommelen rond 4 graden, maar op de toppen van de zuidelijke Ardennen klimt het kwik tot 6 graden.

Vrijdag blijft het grijs met lage bewolking of mist in laag-­ en midden­-België. In de Ardennen en Lotharingen wordt het zonnig. De maxima liggen tussen 3 en 8 graden bij een zwakke, veranderlijke wind.

Zaterdag begint de dag met lage wolken en kans op mist in laag-­ en midden­ België. In hoog­ België is het waarschijnlijk zonnig vanaf de ochtend. Geleidelijk verwacht het KMI dat de opklaringen tot het centrum zullen geraken, maar het westen blijft mogelijk grijs. De maxima schommelen tussen 2 en 6 graden.

Zondag wordt het overal zwaarbewolkt tot betrokken met soms wat gedruppel. Op het einde van de dag wordt het vanuit het westen droog. De maxima schommelen tussen ­-1 graad op de Hoge Venen en +8 aan de kust.