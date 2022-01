Witte Huis weet nog steeds niets of Russen ‘serieus’ willen onderhandelen over Oekraïne

‘Het is nog te vroeg om te zeggen of de Russen bereid zijn om serieus te onderhandelen.’ Dat heeft Jen Psaki, de woordvoerder van het Witte Huis, dinsdag gezegd. Maandag kwamen de VS en Rusland samen in de Zwitserse stad Genève om de spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens en de Europese veiligheidsarchitectuur te bespreken.

De Amerikaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Wendy Sherman ontmoette maandag haar Russische collega Rjabkov voor de diplomatieke onderhandelingen. Die duurden acht uur, maar naar verluidt werd er over de kwestie-Oekraïne geen toenadering bereikt. Beide partijen gaven aan de dialoog verder te willen zetten.

Psaki waarschuwt dinsdag dat het te vroeg is om te bepalen of Rusland serieus wil onderhandelen. Het Kremlin zou de onderhandelingen wel eens kunnen misbruiken om ‘te doen alsof diplomatie niet werkt’ en zo voortdoen met zijn ‘agressieve acties’, aldus de woordvoerder.

Het Westen beschuldigt Moskou ervan om een aanval op zijn buurland Oekraïne voor te bereiden. Rusland antwoordde dat de ontplooiing van het leger in de grensregio slechts een reactie is op de groeiende en vijandige aanwezigheid van de NAVO in een gebied dat, volgens de Russen, in hun invloedssfeer valt. Er zijn geen plannen om Oekraïne binnen te vallen, houdt Moskou vol.

Moskou blijft zich ondertussen halsstarrig verzetten tegen de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de NAVO. Maar de band tussen Oekraïne en de NAVO gaat ‘enkel Oekraïne en de dertig NAVO-bondgenoten’ aan, benadrukte Psaki.