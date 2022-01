Terdoodveroordeelden vragen om kogel in plaats van injectie

Twee mannen die de komende weken in de Amerikaanse staat Oklahoma zullen worden terechtgesteld, vragen om door een vuurpeloton te worden geëxecuteerd in plaats van met een dodelijke injectie. Volgens hen zou dat minder pijnlijk zijn. Maar de staat beschikt niet over een vuurpeloton.

Zowel Donald Grant als Gilbert Postelle is veroordeeld voor meervoudige moord. Grant zou op 27 januari worden terechtgesteld, Postelle op 17 februari. Maar ze trekken in twijfel of de methode van terechtstellen, met drie verschillende injecties, wel legaal is. Volgens hun advocaten is er te veel kans dat het fout loopt. Bij een executie door een vuurpeloton zouden ze sneller en pijnloos sterven, is de redenering. Daarom proberen ze dat nu voor de rechter af te dwingen. Er zou wellicht nog deze week een uitspraak volgen.

In 2015 werden executies met een dodelijke injectie in Oklahoma opgeschort, nadat in 2014 en 2015 de uitvoering van de doodstraf met zo’n injectie drie keer verkeerd was gegaan. Daarbij bleef de doodstrijd tot 45 minuten duren. Daardoor vonden er tussen 2015 en eind 2021 geen executies plaats in de staat.

Maar hoewel de methode er legaal is, bestaan in Oklahoma geen protocollen voor het toedienen van de doodstraf met de kogel. De staat heeft dus momenteel geen vuurpeloton. Als de rechter beslist dat het gebruik van de injectiespuit niet toegestaan is, dan zou er voor onbepaalde tijd uitstel van executie zijn.

Tijdens de zitting van maandag kwamen experts uiteenzetten hoe snel de dood optreedt na een executie door een vuurpeloton. Dat zou zo snel gebeuren dat de veroordeelde zelfs geen pijn kan voelen. Bovendien is de kans dat het fout loopt volgens hen kleiner dan bij het toedienen van injecties.

Sinds 1970 zijn er in de VS maar drie mensen terechtgesteld door een vuurpeloton, allemaal in de staat Utah. De laatste, in 2010, was Ronnie Lee Gardner, die veroordeeld was wegens moord en zelf voor de dood met de kogel koos omdat dat volgens hem ‘gemakkelijker’ was dan een injectie en bovendien een manier was waarbij ‘vergissingen uitgesloten’ waren.