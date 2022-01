Kortrijk verdeelt gratis zelftesten bij schoolkinderen

Kortrijk zal vanaf eind deze week gratis zelftesten ter beschikking stellen van kwetsbare inwoners en kinderen. Ze krijgen één test per persoon per week.

De verschillende ministers van Volks­gezondheid en Onderwijs deden vorige woensdag nog een gezamenlijke oproep om de kinderen elke week te testen met een zelftest. Wie een laag inkomen heeft, kan weliswaar voor 1 euro een zelftest kopen, maar federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) ­erkende in zondag in De zevende dag dat voor andere gezinnen het bedrag kan aantikken. Hij kijkt naar de ministers van Onderwijs en de ­lokale besturen om daaraan te verhelpen. De regio’s willen daar voorlopig niet aan meewerken, Kortrijk gaat daar nu wel op in.

Volgens schepen van Sociale Vooruitgang Philippe De Coene (Vooruit) is de factuur lang niet alleen voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming te hoog. ‘Ook andere mensen kunnen financiële tekorten en betalingsproblemen hebben. Daarom voorzien we voor de ruime groep in gratis zelftesten’.

De gratis zelftesten zullen ter beschikking worden gesteld in pakketten van vier tests per gezinslid per maand, zodat wekelijks getest kan worden. Tegen eind deze week zullen al 5.000 zelftests beschikbaar zijn. ‘Een deel daarvan wordt gefinancierd door het OCMW, een ander deel door de financiële middelen, coronasteun, die de federale minister van Armoedebestrijding Karin Lalieux aan de OCMW’s ter beschikking heeft gesteld’, aldus De Coene.

De tests zijn te verkrijgen in elf wijk- en dienstencentra, in zo’n 30 lagere scholen waar een brugfiguur van Kortrijk aanwezig is en in het Sociaal Huis van Kortrijk.