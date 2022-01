Onderzoek naar ‘nazi-begrafenis’ in Romeinse kerk

Een begrafenis met een hakenkruisvlag heeft voor ophef in Italië gezorgd. De politie voert een onderzoek naar de zaak.

In de parochie Santa Lucia in het noorden van de hoofdstad Rome had zich maandag een groep mensen voor een kerk rond een lijkkist verzameld, zo blijkt uit een foto van het nieuwsportaal Open dinsdag. Op de kist lag een rode vlag met een zwart hakenkruis.

De begrafenis was volgens berichten in Italiaanse media die van een 44-jarige aanhangster van de rechtsradicale splinterpartij Forza Nuova. De vrouw was aan complicaties na een operatie overleden. Enkele aanwezigen zouden ook de nazigroet hebben gebracht.

Het bisdom in Rome veroordeelde het incident als ‘ernstige, beledigende en onaanvaardbare ideologische instrumentalisering’ en distantieerde zich. De parochie wist niets van de plannen van de rouwenden.

De partij Forza Nuova geldt als een neofascistische beweging. Enrico Letta, oud-premier en voorzitter van de centrumlinkse Partito Democratico, riep na een uit de hand gelopen betoging in oktober nog op om Forza Nuova te laten ontbinden.